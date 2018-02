Tipps für besseren Schlaf "Deutschland steht viel zu früh auf!"

Wir alle bauen über die Woche hinweg ein Schlafdefizit auf. Das liegt daran, dass Deutschland viel zu früh aufsteht, dass die Schule und Arbeit zu früh beginnen und die äußere Uhr der Gesellschaft nicht mit unserer inneren Uhr übereinstimmt. Wenn wir dann aber am Sonntag zum Beispiel zu weit in den Vormittag hineinschlafen und dann abends vor der neuen Schul- oder Arbeitswoche wieder zeitig ins Bett gehen, dann waren wir nicht lange genug wach und haben einen ungenügenden Schlafdruck. Dann sind die Schlafprobleme von Sonntag auf Montag schon vorprogrammiert. Ganz Deutschland schläft von Sonntag auf Montag am schlechtesten. Das hängt aber auch damit zusammen, dass viele Menschen die Arbeit mit Fragen wie: "Was steht in dieser Woche an?" mit ins Bett nehmen. Das führt zu Anspannung und die ist der Feind des Schlafs.