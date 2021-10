Trend-Hobby „Sondeln“ – So funktioniert heute Schatzsuche

Wer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen auf Schatzsuche gehen will, kann mit der Mitteldeutschland-Challenge starten. In jedem Landkreis oder kreisfreien Stadt soll mindestens ein Cache gefunden werden. Natürlich könnt ihr euch mit Freunden oder der Familie auch eigene Challenges überlegen. Langweilig wird es nicht - in Mitteldeutschland gibt es mittlerweile Tausende von Cashes.