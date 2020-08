Wie Schafe psychisch erkrankten Kindern helfen, zurück ins Leben zu finden

Die Kinder, mit denen Dr. Hendrik Liedtke zu tun hat, sind wahre "Systemsprenger": gewalttätig, psychisch erkrankt, unbeschulbar. Liedtke ist ärztlicher Direktor des St. Elisabeth- und St. Barbara-Krankenhaus in Halle, einem Krankenhaus mit jugendpsychiatrischem Schwerpunkt. Durch Zufall sind er und seine Kollegen auf eine neue Art der Therapie gestoßen.

Weil einige Kinder im Krankenhaus nicht in die Schule geschickt werden könnten, habe man überlegt, was man mit ihnen in der Zeit unternehmen könne. Ein Ausflug zu einem Schäfer brachte schließlich die Wende: