Traurige Nachricht: Schaf Maggie ist tot

Vor etwa acht Jahren ist Schaf Maggie aus ihrer Herde im thüringischen Arnstadt ausgebüxt. Seitdem lebte sie alleine und ohne ihre Herde in einem Wald bei Jonastal herum. Etwa 25 Kilo Wolle soll sie mit sich herumgetragen haben. In der Vergangenheit hatte ein Schäfer versucht, Maggie mit in seine Herde aufzunehmen - leider vergeblich. Nun die traurige Nachricht: Schaf Maggi ist tot.