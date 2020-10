Samu Haber: „Ich war ein verurteilter Krimineller!“

Samu Haber ist positiv auf Corona getestet worden. Vor dem Auftritt in einer finnischen Fernsehshow habe er einen Test machen müssen, der positiv ausgefallen sei. Auf Instagram schrieb der Sänger am 23. Oktober 2020 dazu: „Ich konnte es erst nicht glauben, weil ich keine Symptome habe und mich ganz normal fühle“. Samu befinde sich nun in Quarantäne. Zehn Tage zuvor (am 13.10.2020) hatte Samu MDR JUMP eins seiner letzten Interviews vor dem Vorfall gegeben. Für das Videointerview wurde alle Auflagen erfüllt. Die Mindestabstände wurden eingehalten und das gesamte Team trug Masken. Lediglich Samu und Musikredakteur Felix Heklau haben im sicheren Abstand die Masken für das Gespräch abgenommen. Das gesamte MDR JUMP-Team ist wohlauf.