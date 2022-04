Kann ich mich vor Salmonellen schützen?

Dass eine Salmonellenvergiftung gefährlich werden kann, wissen wir. Aber was sind Salmonellen überhaupt? Ganz einfach gesagt, sind sie anpassungs- und widerstandsfähige Bakterienstämme, die sich im Magen-Darm-Trakt von Menschen und Tieren vermehren. Die Erreger gelangen hauptsächlich über Lebensmittel in unseren Verdauungstrakt. Salmonellen sind vor allem in rohen Produkten wie Eiern und Fleisch enthalten, aber auch in Speiseeis und rohem Kuchenteig fühlen sie sich wohl. Auf ungekühlten Lebensmitteln vermehren sie sich am schnellsten. Die Bakterien gelangen unter Umständen auch durch schlechte Küchenhygiene ins Essen - zum Beispiel über verunreinigte Schneidebretter oder Oberflächen. Sind sie erstmal in oder auf dem Essen, dann können sie mehrere Monate überleben. Aber auch eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist über eine Schmierinfektion möglich.