Ungewöhnliche Wetterphänomene über Mitteldeutschland

Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Erst 2021 hat der Blutschnee – Effekt, der bei Schnee und Sahara-Luft entsteht – für Bilder wie diese in Dresden gesorgt. Die Stadt war in einen gelblich-orangenen Ton gehüllt. In diesem Jahr hat sich ein erster Schwall Warmluft mit Saharastaub schon in der Südhälfte Deutschlands abgeladen und wurde zum Teil durch den Regen ausgewaschen. Das betraf zunächst die Regionen etwa zwischen der Mainlinie und der Donau. Bis heute erreicht der staubige Gruß zusätzlich die Mitte Deutschlands und ab morgen dann auch die übrigen Landesteile. Vielleicht lohnt es sich ja auch bei uns im Osten ganz besonders aufmerksam in den Himmel schauen.