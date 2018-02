Was die Netzwerke mit unserem Foto anstellen dürfen, haben wir als Nutzer direkt bestätigt. Mit der Anmeldung und dem Upload eines Fotos stimmen wir den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Dort ist geregelt, was wir dem Unternehmen für Rechte einräumen. Für alle Plattformen gilt: Die reinen Urheberrechte bleiben bei dir als Fotograf. Das Bild gehört also weiterhin dir. Aber die Nutzungsrechte sind sehr umfangreich.