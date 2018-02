Safer Internet Day Richtiges Verhalten im Netz

Einfach mal so ein Foto hochladen – von Dir selbst am Strand im Bikini – kein Thema, solange DU dich damit wohl fühlst. Bilder von angetrunkenen Kollegen von der Weihnachtsfeier veröffentlichen? Lieber nicht. Schon gar nicht ohne Zustimmung. Ihr solltet stets die Urheberrechte wahren und den Jugendschutz beachten. Ausnahme: Landschafts- und Kulturfotos. Ein Bild der Semperoper mit zufälligen Passanten davor, gilt im Normalfall als nicht bedenklich.

Übrigens: Auch Promis haben Rechte am eigenen Bild. Im Zweifelsfall – einfach fragen! Eine Veröffentlichung ohne Zustimmung kann unter anderem zu Geldstrafen führen.