In bundesweiten Umfragen landet der sächsische Dialekt regelmäßig auf den hinteren Plätzen. Vielleicht liegt es daran, dass immer weniger Menschen im Freistaat Sächsisch sprechen. Vor allem in und um Leipzig, Dresden und Chemnitz wird der Dialekt laut Sprachwissenschaftlern immer weniger genutzt. Viele sprechen nur noch im Privaten sächsisch und im Job möglichst hochdeutsch.

Die Dresdner Ilse-Bähnert-Stiftung mit Kabarettist und Schauspieler Tom Pauls kürt schon seit 2008 die sächsischen Wörter des Jahres und will damit die aussterbende Mundart retten. In diesem Jahr wird anders als sonst noch das beliebteste sächsische Schimpfwort gesucht. Dialekt-Experte Peter Ufer sagte dem MDR:

Auf der Internetseite von MDR Sachsen können noch bis Oktober Vorschläge für die Wahl eingereicht werden. Die "Sächsischen Wörter des Jahres 2018" werden dann auf einer großen Gala am 3. Oktober in der Semperoper in Dresden gekürt.