So wird in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Weihnachten gefeiert

Wer an Martin Luther denkt, der denkt an die Bibel und die Kirche. Nicht jeder weiß, dass er eine heutige Tradition des Weihnachtsfestes erfunden oder zumindest stark geprägt hat. Der in Eisleben, im Landkreis Mansfeld-Südharz geborene Luther hat seine Geschenke noch am 6. Dezember ausgepackt. Doch der Reformator fand: Die Geburt Christi sollte im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen – und sie sollte als fröhliches Familienfest gefeiert werden. So propagierte er ab etwa 1535, dass die Beschenkung nicht mehr am Nikolaustag stattfinden sollte, sondern zum Weihnachtsfest. So wird es bis heute auch gemacht. Im gleichen Jahr schrieb er übrigens das Lied "Vom Himmel hoch da komm ich her" für seine Kinder. Damit begründete Luther zugleich die Tradition des Liedersingens zum Fest.