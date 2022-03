Trotz vieler Straßenbaustellen: So kommt ihr staufrei ans Ziel

Außerdem wird in Sachsen die marode Muldebrücke bei Grimma, die täglich tausende Kraftfahrer nutzen, abgerissen und neugebaut. Das fast 50 Jahre alte Bauwerk ist der täglichen Verkehrslast nicht mehr gewachsen . Die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -baugesellschaft (Deges) plant den Start des Neubaus in diesem Sommer. Die Bauarbeiten sollen sich bis ins Jahr 2027 ziehen.

Das meiste Geld fließt bei den Projekten den Angaben nach mit rund 86,6 Millionen Euro in die Baustellen auf der A4. Das teuerste Projekt ist mit 50 Millionen Euro eine Tunnelsanierung zwischen den Anschlussstellen Kodersdorf und Nieder Seifersdorf im Landkreis Görlitz.

Die Nordverlängerung der A14 in Sachsen-Anhalt ist das derzeit größte deutsche Autobahnneubauprojekt. Die Neubautrasse wird mit einer Gesamtstreckenlänge von etwa 155 Kilometern Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verbinden. Mit der Fertigstellung der A14 werden Altmark und Prignitz an das Autobahnnetz angebunden. Die Autobahnabschnitte bei Dolle und Colbitz sind bereits seit einigen Jahren befahrbar. Der knapp 15 Kilometer lange Abschnitt zwischen der Anschlusstelle Tangerhütte und der Anschlussstelle Lüderitz befindet sich seit 2018 in Bau.