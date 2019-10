Wilke-Fleischskandal weitet sich aus – welche Produkte betroffen sind

Auch in Sachsen ist eine Person an durch Bakterien verunreinigte Wurstwaren der Firma Wilke erkrankt. Das hat das Sächsische Sozialministerium bestätigt. Inzwischen ist die Produktion der Firma seit letzter Woche gestoppt und der Rückruf der Produkte angeordnet.

Das Unternehmen hat die Erföffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens beantragt. Ziel des Verfahrens sei, dass das Unternehmen in Twistetal-Berndorf in Hessen weiter betrieben werden könne. Ob das in diesem Fall gelinge, sei aber fraglich. Entgegen ersten Informationen verkaufte das Unternehmen auch unter fremden Namen. Wir klären, welche Marken auch betroffen sind.