Rückruf: Nüsse und Studentenfutter können Blausäure enthalten

Die Carl Wilhelm Clasen GmbH informiert über den Rückruf verschiedener Artikel die Mandeln enthalten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich einzelne Bittermandeln in den Packungen befinden. Bittermandeln enthalten von Natur aus einen erhöhten Gehalt an Amygdalin. Beim Verzehr und der Verdauung wird hierbei Blausäure freigesetzt, was widerum zu starken Kopfschmerzen, Erbrechen, Übelkeit und weiteren Vergiftungserscheinungen führen kann.

Bildrechte: imago images/ photothek

Die Artikel wurden bundesweit, bei folgenden Lebensmitteleinzelhandelsketten angeboten:



- akzenta GmbH & Co KG

- Citti Märkte GmbH & Co KG

- Edeka

- Famila Handelsmarkt Kiel GmbH & Co KG

- FrischeParadies GmbH & Co. KG

- HIT Handelsgruppe GmbH & Co KG

- Michael Brücken Kaufpark GmbH & Co. OHG

- Real GmbH

- Rewe Markt GmbH

- Transgourmet Deutschland GmbH & Co OHG