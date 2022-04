Verbraucherzentrale warnt vor allen „kinder"-Produkten

Anfang April hat die belgische Lebensmittelbehörde die Ferrero –Produktionsstätte in Arlon geschlossen. Grund: Verunreinigungen an Filtern von Rohstofftanks. Dadurch sind vermutlich etliche Produkte mit Salmonellen belastet worden. Das Problem: War am Anfang nur von ein paar Produkten die Rede, die man auch noch eher in die Weihnachtszeit verorten konnte, wird die Liste jetzt immer länger. Und laut eigenen Angaben, ist das Problem im belgischen Werk Ferrero schon Mitte Dezember bekannt gewesen: