Roxette veröffentlichen gleich vier neue Alben

Am 6. Dezember 2019 starb Roxette-Sängerin Marie Fredriksson . Knapp ein Jahr später gibt es nun neue Musik von der Band. Kollege Per Gessle hat die Archivschränke der Band geöffnet und einige Schätze zutage gefördert:

Ganze vier Alben hat Gessle aus dem Material zusammengestellt. Das erste ist diesen Freitag erschienen. Darauf findet sich mit "Let Your Heart Dance With Me" sogar ein Song, den Roxette erst Anfang Oktober veröffentlicht haben.