Studie: Ein Glas Wein hilft nicht dabei, das Leben zu verlängern

Zum Feierabend auf dem Sofa sitzen und ein Gläschen Rotwein trinken - in einigen Haushalten gehört das zum Alltag dazu. Eine häufige Ausrede für den täglichen Schluck: "Das ist doch gesund!". Doch offenbar wirkt sich diese Angewohnheit nicht positiv auf die Lebenserwartung aus.

An der Universität Greifswald wurde der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und der Lebenserwartung untersucht. Dafür haben bereits in den Jahren 1996 und 1997 mehr als 4.000 Menschen an einer Untersuchung zum Konsumverhalten und der Gesundheit teilgenommen. Zwanzig Jahre später wurde überprüft, welche Teilnehmenden verstorben sind und wie die noch Lebenden jetzt leben.