Rosenstolz: Peter und Anna für neue MDR Doku-Serie wieder vereint

Für Fans der Band Rosenstolz brach im Jahr 2012 eine Welt zusammen, als die Band verkündete, sich auf unbestimmte Zeit zu trennen . Auch für die beiden Bandmitglieder Anna R. und Peter Plate war es ein schmerzhafter Abschied. In einem neuen einzigartigen Doku-Projekt "Rosenstolz - Liebe ist alles" und dem Film "Legenden - Rosenstolz" geben die beiden zusammen mit Freunden, Kollegen und Weggefährten nun Einblicke in ihre Pop-Karriere.

Angefangen mit Angst vor den Bühnenauftritten bis hin zu der erfolgreichsten Pop-Band Deutschland, die die größten Arenen des Landes füllten. Die Doku-Reihe "Rosenstolz - Liebe ist alles" und der Film "Legenden - Rosenstolz" handeln vom Weg an die Spitze und dem Kampf der eigenen inneren Dämonen, aber auch von ihrem künstlerischen und privaten Leben in einer Stadt, in der damals alles möglich erscheint, Berlin. .