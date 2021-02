Kommt Robbie Williams' Lebensgeschichte bald ins Kino?

Ich will dem Publikum das Gefühl geben, so etwas noch nie gesehen zu haben.

Die Messlatte dafür hängt hoch: Für den Film "Bohemian Rapsody" verwandelte sich Schauspieler Rami Malek praktisch in Freddy Mercury. Und in dem Bob Dylan-Film "I'm Not Here" von 2007 wird Bob Dylan gleich von sechs Schauspielern gespielt, unter anderem Heath Ledger und Cate Blanchett.