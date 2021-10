Risiko für Wildunfälle in den kommenden Monaten besonders hoch

Ab Sonntag wird es durch die Zeitumstellung früher dunkel, damit steigt auch das Risiko für Zusammenstöße mit wilden Tieren. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat Autofahrer deswegen dazu aufgerufen sich in den kommenden kalten Monaten vorsichtig zu verhalten. Wenn man es rein rechnerisch betrachte, kollidiere alle zwei Minuten ein kaskoversichertes Auto mit einem Wildtier, so die Hauptgeschäftsführerin Anja Käfer-Rohrbach. Besonders hoch sei das Risiko in den Monaten April und Mai und von Oktober bis Dezember.