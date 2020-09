Warum ist Rihanna im Gesicht verletzt?

Nachdem Paparazzi die Verletzungen in Rihannas Gesicht fotografiert hatten, kamen schnell Gerüchte auf, dass die Blutergüsse von einer körperlichen Auseinandersetzung stammen könnten. Und Erinnerungen an das Jahr 2009 kamen auf, in dem Rihanna von ihrem damaligen Freund Chris Brown geschlagen wurde. Der Rapper bekam dafür von einem Gericht das Urteil zu fünf Jahren auf Bewährung.