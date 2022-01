Baby-News: Rihanna präsentiert kugelrunden Bauch

Wenn das mal kein guter Start ins neue Jahr ist: Rihanna und ihr Freund, der Rapper A$AP Rocky, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, so „people.com“. Bei einem Spaziergang durch den Schnee wurden die beiden in der Heimat des Rappers abgelichtet. Bei dem gemeinsamen Spaziergang durch New York City ließ die Sängerin ihren Mantel halb offen und präsentierte dabei ihren runden Bauch.