Rihanna begeistert mit freizügigem Foto

Aber was will uns die Künstlerin mit dem Foto sagen? Dass bei ihr schon der Frühling ausgebrochen ist und sie deshalb nur Shorts ihrer eigenen Unterwäschemarke tragen kann, während wir hier noch dick eingepackt durch den Schneematsch stapfen müssen? Oder will sie davon ablenken, dass ihre Luxus-Modemarke wegen Corona auf Eis liegt und ein neues Album auch schon seit fünf Jahren auf sich warten lässt?