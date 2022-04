Update: Rihannas Freund A$AP Rocky nach Festnahme wieder frei

Das Cover der Mai-Ausgabe der amerikanischen Vogue ziert die hochschwangere Rihanna. Anfang Februar hatte der Popstar mit ihrem Freund ihre Schwangerschaft bekannt gegeben - in einem bauchfreien Oberteil im winterlichen New York. Wohl eher nicht, was man sich unter Schwangerschaftsmode vorstellt, doch genau das thematisiert Rihanna in der neuen Vogue-Ausgabe. Sie wolle neu definieren, was für schwangere Frauen als "anständig" angesehen werde, wie sie im Vogue-Interview verrät. Sie wolle ihre Schwangerschaft zelebrieren und sei dabei wenig an Umstandsmode interessiert: