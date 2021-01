Reform der Riester-Rente gestoppt: Kündigen oder weiter sparen?

Alle eingezahlten Beiträge werden garantiert wieder ausgezahlt. So funktioniert derzeit die Riester-Rente. Diese hohe Sicherheit bezahlen die Sprarerinnen und Sparer mit einer niedrigeren Rendite. Denn die Anbieter der Verträge legen einen Großteil der Beiträge sicher und dadurch mit weniger möglicher Rendite an. Die Riester-Rente lohnt sich derzeit trotzdem für viele. Das liegt aber nur an den staatlichen Zuschüssen und Steuererleichterungen.