Richtig Pause machen

„Wenn wir Stress haben, reagiert unser Körper sofort“, erklärt der Psychiater Thomas Loew vom Uniklinikum Regensburg . „Das ist unser evolutionäres Erbe.“ Dann werden in der Nebennierenrinde die Botenstoffe Cortisol und Adrenalin freigesetzt. Die lassen Blutdruck und Puls steigen und die Schmerzempfindlichkeit sinken. Stress macht uns also kurzfristig leistungsfähiger, was – etwa im Fall einer lebensbedrohlichen Gefahr – wirklich praktisch sein kann.

Wie nun aber lässt sich dieser Zustand erreichen? Manche Menschen schwören zum Beispiel auf den entspannenden Effekt von Musik . Auch der Nutzen von Verfahren wie Yoga, Meditation, Tai Chi, Qigong, Progressiver Relaxation und Autogenem Training sind wissenschaftlich erwiesen. „Insbesondere Menschen, die unter starkem Stress stehen, sei es durch den Beruf oder wegen einer Erkrankung, kann Meditation helfen“, wirbt zum Beispiel Ulrich Ott von der Universität Gießen. Er verweist darauf, dass Meditation nicht nur Stress abbaut, sondern auch zu messbaren Veränderungen in Gehirn führt – und uns quasi nebenbei auch mehr Mitgefühl lehren kann. „Unsere westliche Welt assoziiert mit Emotionen ja nicht, dass man sie trainieren kann. Aber Forschungen, etwa an buddhistischen Mönchen, zeigen, dass es möglich ist, zum Beispiel Mitgefühl zu trainieren“, erklärt Ott . Umgekehrt gibt es Forschungsergebnisse, wonach man unter Stress weniger selbstlos handelt .

Ein Team, zu dem unter anderem Forschende des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig gehören, hat kürzlich mit Haaranalysen zeigen können, dass mentales Training, das Fähigkeiten wie Achtsamkeit, Dankbarkeit oder Mitgefühl fördert, tatsächlich die Konzentration des Stresshormons Cortisol verringert. Auch hier war es allerdings so, dass sich positive Effekte erst nach drei Monaten zeigten, richtig merklich war das Absinken des Hormons dann nach einem halben Jahr .

Auch gezielte Zeit zum Erleben von Natur kann übrigens entspannend wirken. Umweltforscher der University of Michigan haben herausgefunden, dass 20 bis 30 Minuten an einem naturnahen Ort für einen beeindruckend schnellen Abfall des Cortisol-Levels im Körper sorgen. Wer länger Zeit für die Erholungspause mitbringt, kann sich über weiter fallende Werte des Stresshormons freuen, aber nicht mehr so zügig. Interessant dabei: Niemand muss in die tiefste Wildnis. Die Pausenzeit in einem Park oder im Garten zu verbringen, führt zum selben Ergebnis.