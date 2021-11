Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit: Leckere Rezepte für die kalten Tage

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger und ein bisschen Weihnachtsstimmung hängt so langsam auch schon in der Luft. Es wird also Zeit, über die ersten Weihnachtsplätzchen des Jahres nachzudenken. Deshalb gibt es nun die leckersten Rezepte für ein paar Plätzchen, die dieses Jahr in keiner Küche fehlen sollten. Konditor Michael Wiecker aus Wernigerode hat seine Rezepte mit uns geteilt.