Mohnkuchen mit Schmand und Pfirsich für euren Ostertisch

An Ostern kommen ganz viele Leckereien auf den Tisch. Es wird fleißig gekocht und gebacken. Viele von uns holen dafür unsere Lieblingsrezepte und die, von unseren Liebsten raus. Hörerin Grit aus dem sächsischen Vogtlandkreis geht es da nicht anders. Sie hat in ihrer Schublade gekramt und uns ihr leckerstes Kuchenrezept verraten. Und das Beste daran: Wir haben das Rezept für euch zum Nachbacken!

1. Alle Zutaten für den Teig in eine Schüssel geben und gut vermengen. In eine (26 cm Ø) ausgefettete und ausgemehlte Springform geben und etwas verstreichen.

2. Die Zutaten für den Schmandguss zusammen in eine Schüssel geben und verrühren. Danach kleckerweise auf die Mohnmasse geben und mit einem Löffel zweimal im Uhrzeigersinn bahnenziehen. (sieht aus wie eine Blume)

3. Eine Dose Pfirsiche abseihen und auf der Mohn-Schmandmasse verteilen. Nicht eindrücken, sie sinken von selber ab.

4. Bei 180 Grad Ober Unterhitze 45-50 min gold braun backen.

5. Etwas auskühlen lassen, mit etwas Puderzucker besieben.

6. Genießen!