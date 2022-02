Das müsst ihr beim Resturlaub beachten

Der rechtliche Rahmen für alle Urlaubsfragen findet sich im Bundesurlaubsgesetz. Darin ist auch geregelt, was mit dem Urlaub passiert, den ein Arbeitnehmer nicht im laufenden Jahr nehmen konnte. Er wird nicht automatisch auf das neue Jahr übertragen. Ausnahmen sieht das Gesetz vor, wenn ein Arbeitnehmer den Resturlaub aus persönlichen oder betrieblichen Gründen nicht nehmen konnte. Persönliche Gründe können zum Beispiel Krankheitstage sein, denn wer krankgeschrieben ist, darf in dieser Zeit keine Urlaubstage abgezogen bekommen.

Wurde der Urlaub tatsächlich ins neue Jahr übertragen, so bleibt dennoch nicht ewig Zeit, ihn zu nehmen. Die Frist für die Verjährung der Ansprüche ist nach dem Bundesurlaubsgesetz der 31. März. Resturlaub aus dem Vorjahr muss also im ersten Quartal des Folgejahres genommen werden.

Urlaub soll dazu dienen, dass sich ein Arbeitnehmer von dem Stress des Arbeitslebens erholt. Die Auszahlung nicht genommener Urlaubstage widerspricht diesem Gedanken, so die rechtliche Einschätzung. Ein Recht auf Auszahlung des Resturlaubs besteht daher nicht. Es heißt sogar, dass der Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters durch Zahlung von Geldbeträgen unwirksam ist.

Während der Elternzeit verfällt Resturlaub grundsätzlich nicht. Das ist im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz geregelt. Dort heißt es: Wenn jemand vor Beginn der Elternzeit seinen Urlaub nicht aufbrauchen konnte, dann darf er den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr nehmen. Das gilt auch, wenn sich an die erste Elternzeit nahtlos eine zweite Elternzeit anschließt.

All die genannten Regelungen sind die rechtlichen Grundlagen, die für den Mindesturlaub gelten. Günstigere Regelungen können die Arbeitgeber natürlich gewähren. So kann beispielsweise durch Tarifverträge, Arbeitsverträge oder Dienst- und Betriebsvereinbarungen festgelegt werden, dass Resturlaub generell ins neue Jahr übertragen werden kann. Auch eine Verjährungsfrist, die nach dem 31. März endet, kann individuell festgelegt werden. Daher lohnt es sich, die unternehmensinternen Regelungen zum Resturlaub im Einzelfall in den jeweiligen Verträgen oder Vereinbarungen nachzulesen.