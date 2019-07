Altenheim mal anders: Rammstein-Rentner aus Erxleben rocken das Netz

Bei einem Rammstein-Konzert in Berlin im Juni merken die zwei Ergotherapeutinnen Lisa Bojarzin (26) und Silvia Bartnik (56) aus Erxleben im nördlichen Sachsen-Anhalt, dass nicht nur junge Leute scharf auf Rammstein sind. Viele Rockfans sind älter als 60, es gibt Menschen mit Behinderungen und im Rollstuhl, die die Musik von Rammstein feiern. Da kommt ihnen eine Idee.

Zurück in Sachsen-Anhalt im Altenbetreuungszentrum Erxleben in der Börde beschließen sie den Rammstein-Hit "Ich will" mit den 80- bis 90-Jährigen im Sitztanzkreis auszuprobieren.