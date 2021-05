Wichtige Renten-Urteile: Welche Folgen haben die für Rentner und Arbeitnehmer?

Fünf Millionen Rentner betrifft das, was der Bundesfinanzhof und damit das höchste Gericht in Steuerfragen heute in München entschieden hat: Fünf Millionen Rentner haben schon Steuern gezahlt, als sie gearbeitet haben. Jetzt im Alter müssen sie auf ihre Rente wieder Steuern zahlen. Dagegen hatten mehrere Rentner geklagt, weil sie so aus ihrer Sicht doppelt Steuern zahlen müssen. Dabei hatte das Bundesverfassungsgericht schon 2002 eine Doppelbesteuerung für verfassungswidrig erklärt.