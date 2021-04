"Ich wand're ja so gerne": Das Rennsteiglied wird 70

Die heimliche Hymne Thüringens feiert dieser Tage 70. Geburtstag. Das Rennsteiglied wird auf Volksfesten, in Kitas und in Fernsehshows gesungen. Dabei wäre es damals fast gar nicht veröffentlicht worden. Aber Herbert Roth war mutig und wurde mit Erfolg belohnt.

Herbert Roth stand am 15. April 1951 im Suhler Ortsteil Hirschbach auf der Bühne. Es war ein Konzert mit melodischen Liedern ohne Gesang. Das Publikum war ganz angetan von dem Konzert und verlangte eine Zugabe. Roth war sich unsicher, aber nahm allen Mut zusammen . Er spielte erstmals in der Öffentlichkeit das Rennsteiglied. Und das wurde zum Hit, mit dem sich Generationen seit Jahrzehnten identifizieren.

Das Rennsteiglied fasst in drei Strophen die Lebensfreude der Menschen in Thüringen zusammen. Es beschreibt die Lebensfreude am Wandern durch den Thüringer Wald und die Bewunderung der Natur:

Die Tochter von Herbert Roth bewahrt das Erbe ihres Vaters. Karin Roth ist selbst Sängerin und hat in der Touristinformation in Suhl ein kleines Museum eingerichtet. Dort wird an die Werke ihres Vaters erinnert. Das Jubiläum des Rennsteigliedes will die Thüringerin mit der Stadt Suhl voraussichtlich im Herbst feiern. Dazu plant die Stadt Suhl auch einen Erlebnisweg durch die Innenstadt.