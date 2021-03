Urlaubsreisen in Zeiten von Corona: Verbrauzentralen wollen Vorkasse abschaffen

Nachdem die Reisewarnung für Mallorca aufgehoben wurde, sind deutsche Fluggesellschaften regelrecht überrannt worden. Die Airline Eurowings teilte mit, dass unmittelbar nach der Streichung von der Liste der Reisewarnungen ein regelrechter Kundenansturm eingesetzt habe. Sie legte am Wochenende kurzfristig 300 Zusatzflüge für die Osterferien auf. Auch Ziele in Deutschland stehen hoch im Kurs bei den Urlaubswilligen.

Bis Ostern ist es aber noch eine Weile, so bleibt die Frage: Was, wenn die Reise doch wegen Corona ausfallen muss? Solche Fälle habe es im letzten Jahr unzählige gegeben, sagt Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen. Und in manchen Fällen müssen Verbraucher immer noch ihrem Geld hinterher laufen. Reichertz fordert deshalb: