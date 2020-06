Reisepass, Personalausweis und Kinderpass: Das ändert sich bald

Es klingt wie in einem James-Bond-Film: Da nimmt jemand ein Foto eines Menschen und lässt es am Computer mit dem Bild eines anderen verschmelzen. Dann wiederholt er das noch mal mit Aufnahmen weiterer Personen. Heraus kommt ein Bild von Gesichtszügen, die zumindest allen ein bisschen ähnlich sind. Beantragt man mit dieser Aufnahme nun einen Pass oder Personalausweis, könnte dieser womöglich von allen Menschen genutzt werden, deren Bilder in dem zusammengefügten Foto enthalten sind.

Bildrechte: dpa

Nun könnte man ja denken: Wie soll das bitte gegen das sogenannte Morphing helfen? Dann bringen die Kriminellen halt einen USB-Stick mit. Aber so wird es wohl nicht werden. Eine Erklärung bieten die weiteren Regeln des geplanten Gesetzes. Demnach sollen die Bilder in Zukunft entweder gleich in der Behörde gemacht werden, wo man das Dokument beauftragt. Gedacht ist da wohl an eine Gebühr von sechs Euro. Oder aber man lässt sich wie gehabt im Fotostudio ablichten – doch das muss die Aufnahmen dann direkt über eine gesicherte Verbindung an die Behörde übertragen.