Reisedienstleister Thomas Cook ist pleite - was nun?

Wer Urlaub gebucht hat, aber noch nicht losgeflogen ist, kommt ebenfalls in den Urlaub - als Pauschalreisender. Auch da müssen sich die Reiseveranstalter um Ersatz kümmern. Demnach ist auch die Anzahlung nicht verloren. Die Thomas Cook Gruppe kann gerade allerdings nicht gewährleisten, dass Reisende, die am 23. oder 24. September in den Urlaub fliegen wollten, so schnell Ersatz bekommen. In diesem Fall kann es sein, dass die Reise nicht stattfindet, der Preis muss allerdings erstattet werden.