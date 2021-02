Reich werden mit Pokémon-Sammelkarten?

Für eine irre Summe, zum Teil mehrere Tausend Euro, wird eine sogenannte Display-Box gekauft, also eine Schachtel, in der im Laden die kleinen Päckchen mit den zusätzlichen Karten liegen, mit denen man seinen Kartensatz aufwerten kann. Dann öffnet er nach und nach die einzelnen Verpackungen und zeigt jede Karte. Die wertvollen natürlich zum Schluss, damit es spannend bleibt.

Wenn sie noch dazu in sehr gutem Zustand oder eben sogar originalverpackt ist, kann sie durchaus mehrere tausend Euro wert sein. Ein Blick in den Keller, auf die eigenen Pokémon-Karten kann sich also durchaus auch lohnen. Seltene Karten in gutem Zustand aus späteren Auflagen können mit etwas Glück immer noch Preise über hundert Euro bei Ebay erreichen. Reich wird man mit benutzten Karten wohl aber eher nicht.