Wichtiges Ehrenamt: So werden Rehkitze gerettet

Die kleinen Rehkitze sind in den hohen Gräsern sehr schlecht zu sehen. Viele Tierschutzvereine haben es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinen Tiere zu retten. Darunter zum Beispiel der Tierschutzverein Freyburg mit der Kitzrettung Unstruttal. Einer der freiwilligen Helfer ist Max Enders. Er ist oft schon früh am Morgen unterwegs, um Rehkitze zu schützen. Dazu fahren die Freiwilligen an Felder, an denen Landwirte an diesem Tag die Grünflächen mähen wollen. Im Gespräch mit MDR JUMP sagte er: