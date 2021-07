Unwetter im Westen Deutschlands: Drohen uns auch so starke Regenfälle?

Die bisherige Bilanz ist verheerend: Häuser sind eingestürzt, Menschen sind ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Überschwemmungen haben in der Eifel zu einem großflächigen Stromausfall geführt. Auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen hat Tief "Bernd" gewütet. Der Damm einer Talsperre bei Euskirchen droht zu brechen. Das Tief "Bernd" hatte sich mit dem Starkregen über der Region festgesetzt und hat Massen an Wasser verteilt.

Dramatisch war die Situation auch bereits vor wenigen Tagen in Mitteldeutschland. In Westsachsen sind Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Doch wird das Unwetter mit Starkregen wieder zurück nach Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommen?