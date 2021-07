Unwetter am Wochenende: Sorge in den Hochwasserregionen

In Nordrhein-Westfalen soll es ab dem Samstagnachmittag erneut kräftige Regenschauer und Gewitter geben. Teilweise seien Regenmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Auch stürmische Böen und Hagel werden erwartet. Wo genau die Unwetter auftreten könnten, war am Freitagmorgen noch unklar. Am Sonntag sind dann erneut einzelne Gewitter mit Starkregen bis in den Unwetterbereich möglich. Renato Bodenburg aus dem MDR-Wetterstudio sagte dazu:

Starkregen: Das klingt erstmal nach viel Wasser. Das ist aber nicht so viel Regen wie zuletzt in den Hochwassergebieten. Weil es aber schon Schäden gibt, weil Flussläufe aufgebrochen sind, kann der Regen am Wochenende auch wieder Auswirkungen haben.

Freitag und Samstag liefern noch perfektes Sommerferienwetter: In Sachsen werden Werte bis 30 Grad erwartet. Ähnlich schön könnte es auch in Thüringen und Sachsen-Anhalt werden. Am Samstagabend könnten Ausläufer von Tief Dirk dann auch uns treffen. Gewitter, Regen und Hagel treffen am voraussichtlich am Samstagabend auf den Westen Thüringens. Am Sonntag kann es dann in allen drei Ländern schauern und gewittern. Die Unwetter treffen uns aber in abgeschwächter Form im Vergleich zum Westen. Angst vor steigenden Wasserpegeln müssen die Menschen nach den Vorhersagen der Meteorologen also eher nicht haben.