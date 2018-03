In der Straßenverkehrsordnung gibt es keine Vorgaben für Frauenparkplätze oder auch Stellplätze, die speziell für Eltern oder Mütter mit Kindern reserviert sind. Betreiber von Parkplätzen oder Parkhäusern können selbst entscheiden, ob und wo sie solche Stellflächen ausweisen. In der Regel werden Frauenparkplätze in der Nähe von Ausgängen oder Treppenhäusern eingerichtet. Diese Stellflächen sind dann gut beleuchtet und videoüberwacht. Breiter als „normale“ Parkplätze müssen sie nicht sein. Möglich ist das aber, damit etwa Mütter besser ihre Kinder in Sitzschalen aus- oder einladen können.