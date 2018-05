Kleiderbügel, Joghurtbecher mit Papier, abgelaufene Lebensmittel Welcher Müll gehört in welche Tonne?

12.05.2018 | 06:00 Uhr

Papier in die blaue Tonne, Verpackungen in die gelbe und Küchenabfälle in die braune Tonne: Eigentlich ist Mülltrennen ziemlich einfach. In unseren Mülltonnen landen aber viele Dinge, die da einfach nicht hingehören. Wir geben Tipps für die richtig schwierigen Fälle!