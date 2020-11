US-Wahl: Das sind die Reaktionen in den sozialen Netzwerken

Ungewöhnlich lange blieb es auf dem Twitter-Kanal von Amtsinhaber Trump still. Doch dann meldete er sich zu Wort. Sein Tweet wurde von Twitter im Anschluss einem Faktencheck unterzogen. Jetzt wird dazu ein Warnhinweis der Irreführung angezeigt. Trump wirft in dem Tweet den Demokraten vor, die Wahl stehlen zu wollen. Der Anbieter des sozialen Netzwerkes schreibt: „Einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess.“