Rea Garveys Ratschläge für seine Tochter

Rea Garvey will sich von der Corona-Pandemie nicht das Weihnachtsfest verderben lassen. „Wichtig ist für Weihnachten, dass wir Weihnachten nicht opfern!“ sagt er mir. „Auch wenn es jetzt eine harte Zeit ist, gibt es immer noch Grund zum Feiern.“ Vor allem denke er da an die Kinder: „Weihnachten ist für mich die schönste Zeit als Kind, aufzustehen und unten auf der Couch Geschenke zu sehen mit deinem Namen drauf. Ich träume immer noch davon, wie drei Uhr morgens mein Vater zu mir gesagt hat: ,Ey, ab ins Bett!‘“

Wenn du ein Ziel hast, ist der Anfang nie einfach. Du musst dich selbst überzeugen. Du musst gewisse Challenges überwinden. Du musst Hindernisse aus dem Weg schaffen. Aber dann am Ziel anzukommen, ist das schönste Gefühl, wenn du das geschafft hast. Lasst uns einfach am Ende von Weihnachten das Gefühl haben, dass wir das gut gemeistert haben und stolz darauf sein und unseren Kindern das schönste Weihnachten aller Zeiten geben, anstatt zu erwarten, dass es scheiße wird.

Als ihn sein Vater einst am Bahnhof verabschiedete, habe Rea ihn zu einer Umarmung überreden müssen. „Das habe ich immer mit ihm gemacht und es ist für ihn in der Öffentlichkeit umso schwerer, weil das in Irland nicht oft gesehen wird. Und da hab ich ihn einfach umarmt. Und als er dann das erste Mal nach Deutschland kam, hat er jeden umarmt.“, verrät Rea stolz. „Ich habe so viel von ihm gelernt, dass es nicht absurd ist, zu denken, dass er etwas von mir gelernt hat.“