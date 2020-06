Sollte Rauchen auf Spielplätzen verboten sein?

Immer weniger Menschen rauchen. Die positive Entwicklung stellt die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem Bericht dar. Dennoch gibt es zu viele Menschen, die auf Spielplätzen rauchen. Immer wieder werden Ärzte oder der Giftnotruf alarmiert, weil ein Kind in Kontakt mit giftigen Stoffen aus Zigaretten gekommen ist. Nur wenige Bundesländer haben flächendeckend das Rauchen auf Spielplätzen untersagt. Dazu gehören Brandenburg und das Saarland. Ansonsten ist es eine kommunale Aufgabe, eine entsprechende Regelung einzuführen. Unter anderem Dresden, Chemnitz und Görlitz haben bereits ein Rauchverbot auf Spielplätzen. In Leipzig wird derzeit darüber diskutiert.