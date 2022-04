Was passiert im Körper, wenn man mit dem Rauchen aufhört

Das ist mal eine Statistik, wo es nicht gut ist, ganz vorn zu liegen. Bei uns in der Region gibt es aber leider einige der höchsten Raucherquoten in ganz Deutschland. So greifen in Sachsen-Anhalt 34 Prozent der Männer und rund 23 Prozent der Frauen über 18 Jahren zur Zigarette. Etwas niedriger sind die Zahlen in Thüringen (Männer: Männer 32 Prozent, Frauen 21) und Sachsen (Männer: 30 Prozent, Frauen 17). Immerhin sinkt bundesweite der Tabakverbrauch pro Kopf.

Ohnehin ist ja ungefähr allen klar: Aktives Rauchen macht das Leben statistisch gesehen ganze sieben Jahre kürzer, jedenfalls bei Männern. Bei Frauen, die ohnehin im Schnitt länger leben, sind es auch immerhin noch sechs Jahre. Und ein Rauchverzicht macht das Leben nicht nur länger, sondern – wegen ausbleibender Krankheiten – auch noch angenehmer.

„Rauchen ist das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko und der Rauchstopp daher immer die richtige Entscheidung“, wirbt Michaela Goecke von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Positive seelische Folgen

Wissenschaftlich erwiesen sind die positiven seelischen Folgen eines Rauchstopps. Wer mindestens sechs Wochen mit dem Rauchen aufhört, hat demnach weniger Probleme mit Stress, Depressionen und Ängsten. Im Gegenzug steigen positive Gefühle und das psychische Wohlbefinden.

Vor allem aber macht sich der Verzicht aufs Rauchen aber auch körperlich bemerkbar – und das schon nach kurzer Zeit. Klar, wir wollen hier auch nicht die Entzugsproblematik unterschlagen, das ist eher unschön. Nach sechs bis zehn Tagen sollten die Probleme ausgestanden sein, zu denen Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Schwitzen gehören können.

Hier soll es allerdings um die positiven Folgen für den Organismus gehen. Interessant dabei ist: Diese treten weitgehend unabhängig von der Dauer des vorherigen Nikotinkonsums auf – das Argument zieht also nicht, man rauche doch jetzt eh schon so lange, da sei es inzwischen auch egal. „Der Rauchstopp lohnt sich immer, zu jedem Zeitpunkt“, so Katharina Larisch von der DKV.

Bereits 20 Minuten nach der letzten Zigarette beginnt unser Körper sich zu erholen. Dann normalisieren sich nämlich schon Puls und Blutdruck, die Durchblutung beginnt sich zu verbessern. Nach acht Sunden dann sinkt der Kohlenmonoxid-Spiegel im Blut, der Sauerstoffspiegel normalisiert sich – und schon nach 24 Stunden sinkt das Herzinfarktrisiko. Im Körper stehen mehr funktionsfähige rote Blutkörperchen zur Verfügung, außerdem wird das Blut sozusagen dünner – und das Risiko von dadurch verursachten Blutgerinnseln sinkt.

Verbesserungen beim Geruchs- und Geschmackssinn

Und schon zwei Tage nach der letzten Zigarette sollten sich Geruchs- und Geschmackssinn wieder bessern. Bis sich Kreislauf- und Lungenfunktion verbessern, kann es zwischen zwei Wochen und drei Monaten dauern, das hängt von der individuellen Situation ab. Nach einem bis neun Monaten sollten dann Hustenanfälle und Kurzatmigkeit seltener werden und unter anderem die Verschleimung der Atemwege abnehmen.

Nach einem Jahr sollten sich dann statistische Effekte beim Risiko einer koronaren Herzkrankheit zeigen. Das ist in der Zwischenzeit auf die Hälfte des Wertes bei einem Raucher gesunken - weil sich das Herz erholt hat. Ähnlich positive Effekte gibt es auch bei den Risiken, an Mund-, Rachen- oder Speiseröhrenkrebs zu erkranken, beim Gebärmutterhalskrebs und beim Schlaganfallrisiko. Hier sind die Zeiträume allerdings länger, bis zu fünf Jahre. Und als Belohnung für den nachhaltigen Rauchverzicht: Nach zehn Jahren ist das Risiko, an Lungenkrebs zu sterben, statistisch gesehen etwa halb so hoch wie bei einem Menschen, der noch raucht. Auf das Niveau eines Menschen, der noch nie geraucht hat, sinkt das Risiko allerdings auch nicht mehr.

Wenn schon, dann richtig

Und man auch sagen muss: Im Prinzip gilt beim Aufhören die Regel „ganz oder gar nicht“, auch wenn das nervig ist. Denn einfach weniger zu rauchen, anstatt das Laster komplett aufzugeben - das bringt auch Sicht von Experten nicht viel. Das Risiko für Herz-Kreislaufkrankheiten und Lungenkrebs sinkt kaum, die Lungenfunktion verändert sich ebenfalls nicht entscheidend.