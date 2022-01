Höhere Tabaksteuer: So teuer ist Rauchen jetzt

Um die Raucherquote deutlich zu reduzieren, könnte bald ein konsequentes Rauchverbot in Autos oder Kneipen gelten. Ein Bündnis aus Wissenschaftlern will mithilfe eines Maßnahmenkatalogs Deutschland bis 2040 rauchfrei machen. Das Bündnis hat für dieses Ziel verschiedene Phasen ausgearbeitet: Bis 2025 sollen demnach Tabakprodukte in Supermärkten oder an Kiosken nicht mehr sichtbar und ohne Möglichkeit der Selbstbedienung platziert sein. Laut Laura Graen vom Deutschen Krebsforschungszentrum sei es aktuell fast leichter Zigaretten zu kaufen als ein frisches Brot. Außerdem soll es nicht mehr möglich sein, diese Produkte online zu kaufen.