Drastische Maßnahmen gefordert: Wird Deutschland bald rauchfrei?

Mehr als jeder fünfte Mensch in Deutschland raucht. Mehr als 127.000 Todesfälle pro Jahr sind auf die Folgen von Tabakkonsum zurückzuführen, so das Bundesgesundheitsministerium. Ein Bündnis aus etwa 50 Gesundheitsorganisationen und Hilfswerken will diesen Zahlen entgegenwirken. Unter der Führung des Deutschen Krebsforschungszentrums fordern sie vor allem, die Verantwortung nicht an die Raucher selbst abzugeben – sondern mehr Unterstützung aus der Politik.