Rauchverbot: Verbieten Unternehmen in Mitteldeutschland den Glimmstängel?

Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Renate Ruddy empfindet das Rauchverbot als "Eingriff in die persönliche Freiheit". Denny Graichen findet die Regelung der Firma zwar falsch, sagt aber: "Škoda gehört das Gelände, Škoda macht die Spielregeln". Sebastian Köhler empfindet das generelle Rauchverbot als einen richtigen Schritt: "Es müsste in jedem Betrieb verboten werden", schreibt er. Daniela Müller bezeichnet sich selbst als ehemalige Raucherin. Sie würde lieber etwas für die Personen unternehmen, die nicht rauchen:

Wir haben stichprobenartig nachgefragt: Welche Regelungen gelten in Betrieben in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen?

Am Thüringer Bosch-Standort in Eisenach werden Sensoren und Getriebesteuerungen für die Automobilindustrie gefertigt. In dem Werk arbeiten etwa 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für sie gelten ganz klare Regeln. Diese erklärt eine Sprecherin auf Anfrage von MDR JUMP:

Auch bei Volkswagen in Dresden darf in bestimmten Bereichen geraucht werden. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

Diese Regelung gilt auch bei Volkswagen in Sachsen. An den Standorten in Chemnitz, Dresden und Zwickau sind etwa 11.000 Menschen beschäftigt. Für sie gibt es auf dem Werksgelände gekennzeichnete Raucherinseln. In den Fertigungsgebäuden sind spezielle Bereiche mit Luftabzug installiert. Das erklärt der Unternehmenssprecher auf Anfrage von MDR JUMP.