Wer mit dem Rauchen aufhören will, steigt besser nicht auf E-Zigaretten um

Rund die Hälfte aller Raucher in Deutschland will laut Umfragen aufhören. Viele setzen dafür zunächst auf E-Zigaretten, weil sie sich so langsam entwöhnen wollen. Mit Verdampfer und Erhitzer müssen sie nicht gleich vom Nikotin verabschieden. Zudem müssen sie Gewohnheiten wie die Pausenzigarette oder das gemeinsame Rauchen mit anderen nicht sofort aufgeben. Das fällt vielen erfahrungsgemäß schwer.

Nach einer von US-Forschern online veröffentlichten Studie helfen E-Zigaretten Rauchern offenbar nicht dabei, dauerhaft von Tabak und Nikotin loszukommen. Die Wissenschaftler von der University of California und vom Moores Cancer Center (beide San Diego) befragten dafür knapp 14.000 Raucher. Jeder zehnte von ihnen hatte im Laufe der Langzeitstudie aufgehört, Zigaretten zu rauchen. Aus dieser Gruppe waren etwas mehr als 20 Prozent der Frauen und Männer auf E-Zigaretten umgestiegen. Alle wurden nach einem Jahr wieder befragt. Nach dieser Zeit waren laut den Forschern von den E-Zigaretten-Nutzern etwas mehr als 40 Prozent komplett vom Rauchen losgekommen. Sie nutzten also weder Zigaretten noch Verdampfer oder Erhitzer. Bei der Gruppe mit dem „kalten Entzug“ blieben dagegen mehr als 50 Prozent rauchfrei. Studienleiter John H. Pierce sagte dazu auf der Wissenschaftsplattform EurekAlert! :

E-Zigaretten erleichtern also manchen Rauchern den Abschied von der Zigarette. Wer auf sie setzt, hat aber ein etwas höheres Risiko, rückfällig zu werden, so die Forscher. Die haben allerdings nicht untersucht, wer genau auf E-Zigaretten umgestiegen ist. Möglicherweise greifen stark abhängige Raucher eher zu Verdampfern und anderen Produkten. Entsprechend höher könnte bei ihnen die Rückfallquote sein. Aus den Studienergebnissen geht zudem nicht hervor, ob die Raucher auf Verdampfer oder Erhitzer umgestiegen sind. Bei Verdampfern wird eine Flüssigkeit erhitzt, die auch Nikotin enthalten kann. Dabei entsteht der typische weiße Dampf. In Erhitzern wird Tabak elektrisch erhitzt statt wie in Zigaretten verbrannt.