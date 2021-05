Gesetz gegen Raserei: Keine PS-starken Mietwagen mehr für Fahranfänger?

Zwei Autos rasen mit laut heulendem Motor Seite an Seite über die Landstraße oder durch die Straßenschluchten der Großstadt: Für die Fahrer ist das Nervenkitzel pur. Für andere Verkehrsteilnehmer können solche illegale Autorennen dagegen tödlich enden. In Leipzig wurde im letzten Sommer eine Frau mit ihrem Auto von einem Raser erfasst und schwer verletzt . In Dresden starb ein Kind, das bei einem mutmaßlichen Rennen angefahren wurde . In Halle wurde in der Vorweihnachtszeit 2019 die Mutter von drei Söhnen von einem Raser angefahren und getötet .

In der Corona-Pandemie hat die Zahl illegaler Autorennen und auch der Todesopfer offenbar zugenommen: Entsprechende Zahlen melden etwa Städte in Bayern, in Baden-Württemberg und Berlin. Die Hauptstadt will daher den Kampf gegen Raser auf den Straßen jetzt verstärken. Junge Fahranfänger sollen bald keine Autos mehr mieten dürfen, die vergleichsweise starke Motoren haben. Das ist aus Sicht des Justizsenators Dirk Behrendt (Grüne)eine Möglichkeit, die Autorennen etwas einzudämmen. In Berlin würden meist sehr junge Fahrer Autos übers Wochenende mieten. Das solle ein Gesetz verhindern. Die entsprechende Bundesratsinitiative soll noch vor der Sommerpause eingebracht werden, so Dirk Behrendt: